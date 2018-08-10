مسؤول يكشف عن قاتل غير متوقع لرئيس دير أبو مقار في مصر

كشف النائب البرلماني المصري، مصطفى بكري، تفاصيل جديدة في واقعة مقتل رئيس دير أبو مقار في مصر الأنبا إبيفانيوس خلال الفترة الماضية.

وأوضح بكري، أن النيابة العامة قامت بعمل تحقيقات مكثفة، حول مقتل رئيس دير أبو مقار الأنبا إبيفانيوس، وتوصلت للمتهم، وهو الراهب المشلوح أشعياء المقاري.

وأكد بكري أن التحقيقات، أكدت أن الهدف من مقتل رئيس دير أبو مقار الأنبا إبيفانيوس، هو إشعال الفتنة داخل الدير فقط، وطالب بكري القنوات الفضائية بعدم التطرق للشؤون الداخلية للكنيسة، وقام بعرض فيديو لـرئيس دير أبو مقار الأنبا إبيفانيوس.

ولفت عضو مجلس النواب، خلال برنامجه التلفزيوني "حقائق وأسرار"، أن النيابة تمكنت من ضبط الأدوات المستخدمة في القتل بعد 3 أيام من الحادث، وتمت مطابقتها مع الاعترافات، وبالفعل جاءت متطابقة وفقا لتحقيقات النيابة.

وأوضح أن الراهب المشلوح قام بقتل الأنبا أبيفانيوس، بواسطة عمود حديدي "مستطيل" يزن نحو 12 كيلوغراما، حيث ضربه ضربة واحدة به فوق الرأس، أدت لتهشم الجمجمة وخروج المخ.

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وأضاف بكري، أن المتهم اعترف بمسؤليته عن ارتكاب الجريمة وأكد أنه قام بضرب الأنبا أبيفانيوس ضربة واحدة فوق الرأس، أدت لتهشم الجمجمة.

وكانت الكنيسة القبطية المصرية قد أعلنت رسميا، وفاة الأنبا أبيفانيوس، أسقف ورئيس دير أبو مقار (القديس مقاريوس) بوادي النطرون.

المصدر: وسائل إعلام مصرية