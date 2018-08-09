الدفاع الروسية: استمرار عودة اللاجئين وإعادة إعمار البنية التحتية في سوريا

جرت اليوم الخميس في دمشق جلسة مشتركة جديدة للمركز الروسي لاستقبال وتوزيع اللاجئين في سوريا ولجنة التنسيق السورية لشؤون عودة اللاجئين إلى أماكن إقامتهم الدائمة.

وأثناء الاجتماع أفاد رئيس المركز الروسي اللواء أليكسي تسيغانكوف، بأنه أجرى لقاء مع وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف، الذي تم تعيينه بمنصب رئيس لجنة التنسيق لعودة اللاجئين السوريين، حيث ناقش الجانبان كيفية تنظيم العمل المشترك في المعابر لضمان عملها المستمر.

وأكد الجانبان، أهمية إعادة إعمار البنية التحتية المدنية في سوريا، وأشارا إلى الوتائر العالية الحالية لهذه العملية وخاصة فيما يخص إعادة إعمار الطرق والجسور وخطوط الكهرباء والمؤسسات الطبية والتعليمية والمساكن.

من جهته أعلن رئيس فرع المركز الروسي لاستقبال وتوزيع اللاجئين في سوريا النقيب ليونيد ميلكو، أن معبر جديدة يابوس الواقع على الحدود مع لبنان يعمل بالشكل الضروري، مضيفا أن 2531 شخصا، بمن فيهم 799 امرأة و1270 طفلا عادوا عبره إلى سوريا، من بينهم 108 أشخاص خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

هذا وقال ممثل لجنة التنسيق السورية لعودة اللاجئين السوريين العقيد سمير محان، إن القيادة السورية تؤكد جاهزيتها لحل مسائل تقديم الضمانات الأمنية وخلق فرص عمل، وتزويد الناس بالمساكن وتقديم المساعدة في استعادة الوثائق للسوريين العائدين من الدول الأخرى.

وأضاف أن 6381 لاجئا عادوا من لبنان إلى سوريا منذ الـ18 يوليو الماضي، بمن فيهم 2972 شخصا عبر معبر زمراني، و2531 شخصا عبر معبر جديدة يابوس، و561 شخصا عبر معبر الدبوسية، و317 شخصا عبر معبر القصير، و318 شخصا عبر معبر نصيب.

وتابع أن 362 سوريا عادوا خلال الساعات الـ24 الأخيرة إلى أماكن إقامتهم الدائمة، من بينهم 208 أشخاص إلى حمص و91 شخصا إلى الغوطة الشرقية.

كما عاد 63 سوريا من منطقة خفض التصعيد في إدلب، عبر معبر أبو ضهور إلى ريف حلب.

هذا وأفاد بأنه تمت في الأراضي السورية إعادة إعمار 89 مؤسسة طبية و217 مؤسسة تعليمية واستعادة 274,5 كم من الطرق و203 من خطوط الكهرباء بالإضافة إلى تدشين 86 محطة كهربائية و71 منشأة لضخ المياه.

وأكد أنه تتواصل حاليا في 62 تجمعا سكنيا في محافظة حلب ودمشق ودير الزور وحماة وحمص إعادة أعمار 49 مدرسة و20 روضة للأطفال و33 مخبزا و32 محطة لضخ المياه و14 محطة كهربائية و15 مؤسسة طبية و236 مسكنا.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية