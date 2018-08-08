كيف يستذكر العراقيون حربهم مع إيران بعد ثلاثين عاما؟

تعتبر الحرب العراقية – الإيرانية (1980 – 1988) أطول حرب تقليدية في القرن العشرين، فقد استمرت لثماني سنوات قتل على إثرها مليون شخص تقريبا، بحسب إحصائيات متداولة منذ عقود.

وأطلق النظام العراقي آنذاك "قادسية صدام" على الحرب، نسبة إلى اسم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، الذي رفع وقتها شعار "العراق حامي البوابة الشرقية للوطن العربي".

وهناك من أطلق عليها تسمية حرب الخليج، والتي قدر خبراء في الاقتصاد تكالفيها بـ400 مليار دولار، والتي تسببت، إلى جانب سقوط أعداد هائلة من القتلى في البلدين، بإعاقات لعشرات الآلاف وإلحاق الضرر بالبنى التحتية.

اليوم الثمن من أغسطس/ آب وبعد ثلاثين عاما بالضبط على انتهاء الحرب بين البلدين الجارين، يستذكر العراقيون الحرب بآراء ومواقف مختلفة، فهناك من يراها حرب "حق" ضد الإيرانيين، وهناك من يعتبرها "باطلة" لأنها ضد دولة إسلامية ونظام يقوده رجال دين شيعة، وهناك من يقف في الوسط ويعتبرها حربا خاسرة لا داعي لها.

ولا يزال العراقيون، كما جرت العادة، يستذكرون هذه المناسبة في كل عام، ويختلفون حول هذه الحرب وأحقية أي طرف، ويثار جدل كبير بينهم على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوصها.

المصدر: RT