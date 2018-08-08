لقاء قمة أردني فلسطيني في عمان

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان التطورات الراهنة في ملف القدس، والمساعي الرامية للدفع بعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال الملك الأردني خلال لقاء قمة موسع بين الجانبين، إن بلاده "تقف بكل طاقاتها وإمكاناتها إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة والعادلة"، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية وجوهر الصراع في المنطقة، وهي دوما على رأس أولويات السياسة الخارجية للمملكة.

من جانبه، أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لمواقف الأردن التاريخية والراسخة تجاه القضية الفلسطينية، مثمنا الجهود الكبيرة التي يبذلها العاهل الأردني في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية.

وأكد الجانبان على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بينهما حيال التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والقدس.

وحضر لقاء القمة عن الجانب الأردني إلى جانب الملك عبدالله الثاني والرئيس عباس، ولي العهد الأمير الحسين ابن عبدالله ورئيس الوزراء، ووزير الخارجية، ومدير المخابرات العامة، ومستشار الملك، مدير مكتبه، وعن الجانب الفلسطيني أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس المخابرات العامة، والسفير الفلسطيني لدى الأردن.

المصدر: بترا