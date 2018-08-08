موقع RT Arabic يتصدر مواقع القنوات الناطقة بالعربية

أظهر إحصاء أجراه موقع SimilarWeb أن موقع RT Arabic يتصدر مواقع القنوات التلفزيونية الإخبارية الأخرى، الناطقة بالعربية، من حيث عدد الزوار الفعليين.

وحسب إحصائيات SimilarWeb، فإن عدد الزوار الفعليين لموقع RT Arabic تجاوز الـ 5 ملايين زائر في يونيو ويوليو الماضيين، أي أكثر من زوار مواقع قنوات "الجزيرة" و"العربية" و"سي أن أن العربية" و"سكاي نيوز عربية".

وقالت مديرة قناة RT Arabic مايا مناع إن "عدد الزوار الفعليين من أهم المؤشرات بالنسبة للموقع، وهذا يدل على أن RT Arabic تمكن من اجتذاب أكبر عدد من الزوار بالمقارنة مع المواقع الأخرى، رغم العدد الكبير للغاية من المواقع الإخبارية المحلية والإقليمية والدولية في القسم الناطق باللغة العربية من الإنترنت".

وتشير معطيات SimilarWeb كذلك إلى أن موقع RT Arabic حافظ على التقدم على مواقع القنوات التلفزيونية الإخبارية الناطقة بالعربية من حيث عدد الزيارات البالغ 120 مليون زيارة، لمدة 5 أشهر على التوالي. وأغلب زيارات المستخدمين للموقع من مصر.

وتواصل RT Arabic التقدم على جميع القنوات التلفزيونية الإخبارية الناطقة بالعربية، بما فيها "سي أن أن" و"بي بي سي" و"سكاي نيوز" و"دويتشه فيله" و"فرانس 24" و"يورونيوز" من حيث عدد المشاركين والمشاهدات على الـ "يوتيوب".

وفاز موقع RT Arabic بجوائز دولية عدة، ومرشح للفوز بعدد من الجوائز الدولية المختلفة، بما فيها New York Festivals، وAIB Awards، وPromax BDA، ومهرجان "الغدير" العراقي.

كما حصل صحفيو RT على جوائز النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين واتحاد الصحفيين في سوريا.

المصدر: RT