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دمشق تعدّ لاستقبال النازحين من إدلب

أخبار العالم العربي

دمشق تعدّ لاستقبال النازحين من إدلب
AFP Mohamed Azakir
لاجئون سوريون (أرشيف)
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أفاد مدير مركز الإيواء في الحرجلة جنوب دمشق عبد الرحمن الخطيب، بأن المركز يشهد تحضيرات وأعمال ترميم لاستقبال النازحين من إدلب.

وقال الخطيب في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء، إن المركز يتسع لخمسة آلاف شخص، لكنه احتضن في أوقات سابقة ما يقارب 20 ألف نازح، وهو حاليا بحاجة للترميم.

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وأضاف أن الجانب الروسي قدم مرارا مساعدات إنسانية للمركز، تضمنت فرشا وبطانيات ومستلزمات أخرى.

وأوضح المدير أن المركز أنشأ عام 2014 في موقع مجمع رياضي سابق، لإيواء النازحين من دير الزور ودرعا ومناطق أخرى، مضيفا أن نازحين من الغوطة الشرقية أقاموا فيه عام 2015، لكنهم عادوا مؤخرا إلى منازلهم بعد تحرير منطقتهم من الجماعات المسلحة، ولا يزال المركز خاليا حتى الآن بانتظار وافدين جدد.

ويجري في مركز الحرجلة تركيب 724 وحدة سكنية للنازحين، تتضمن كل واحدة منها غرفة ومطبخا ودورة مياه.

ويشبه المركز بلدة صغيرة، إذ يتوفر فيه مستودع للمواد الغذائية والمستلزمات الشخصية، إضافة إلى مدرسة ونقطة طبية مزودة بالأدوية والأجهزة، ما يكفي لمعالجة الحالات العادية، على أن تنقل الحالات الخطرة إلى دمشق.

يذكر أن العسكريين الروس بالتعاون مع الجيش السوري فتحوا ممرا إنسانيا على حدود منطقة وقف التصعيد في إدلب، لتمكين المدنيين من مغادرة المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعات المسلحة في المحافظة.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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