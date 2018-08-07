العراق.. إقالة موظفين كبار في الموصل

أعلن محافظ نينوى شمالي العراق نوفل حمادي العاكوب، عن قرار إعفاء الموظفين الذين عملوا مع تنظيم "داعش"، خلال فترة سيطرة التنظيم الإرهابي على الموصل.

وقال العاكوب إن "محافظة نينوى أصدرت قرارا بإعفاء كافة الموظفين في دوائر الدولة من مناصبهم ممن هم بدرجة مدير قسم فما فوق، والذين بقوا في المحافظة وعملوا خلال فترة سيطرة عصابات داعش على المدينة ".

وأضاف أن "المخالف للقرار سيتحم التبعات القانونية".

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واستعادت القوات العراقية في يوليو عام 2017، السيطرة على مدينة الموصل بعد 9 أشهر من المعارك الدامية، قبل أن تفرض سيطرتها في نهاية شهر أغسطس من العام ذاته على كامل أراضي محافظة نينوى شمال العراق.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية