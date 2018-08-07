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العراق.. إقالة موظفين كبار في الموصل

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العراق.. إقالة موظفين كبار في الموصل
AFP AHMAD AL-RUBAYE
مدينة الموصل شمال العراق - أرشيف
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أعلن محافظ نينوى شمالي العراق نوفل حمادي العاكوب، عن قرار إعفاء الموظفين الذين عملوا مع تنظيم "داعش"، خلال فترة سيطرة التنظيم الإرهابي على الموصل.

وقال العاكوب إن "محافظة نينوى أصدرت قرارا بإعفاء كافة الموظفين في دوائر الدولة من مناصبهم ممن هم بدرجة مدير قسم فما فوق، والذين بقوا في المحافظة وعملوا خلال فترة سيطرة عصابات داعش على المدينة ".

وأضاف أن "المخالف للقرار سيتحم التبعات القانونية".

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نص قرار الإعفاء

واستعادت القوات العراقية في يوليو عام 2017، السيطرة على مدينة الموصل بعد 9 أشهر من المعارك الدامية، قبل أن تفرض سيطرتها في نهاية شهر أغسطس من العام ذاته على كامل أراضي محافظة نينوى شمال العراق.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية

// 26.06.2018 по тикету 15478

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