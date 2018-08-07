العبادي: العراق لا يتعاطف مع العقوبات الأمريكية على إيران لكن سيلتزم بها

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الثلاثاء، أن حكومته "لا تتعاطف" مع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، لكنه سيلتزم بها لحماية مصالحه.

وقال العبادي خلال مؤتمر صحفي عقده عقب جلسة لمجلس الوزراء "من حيث المبدأ نحن ضد العقوبات في المنطقة. الحصار والعقوبات تدمر المجتمعات ولا تضعف الأنظمة".

وأضاف "نعتبرها خطأ جوهريا واستراتيجيا وغير صحيحة لكن سنلتزم بها لحماية مصالح شعبنا. لا نتفاعل معها ولا نتعاطف معها لكن نلتزم بها".

وبدأ اليوم سريان العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، رغم مناشدات من حلفاء واشنطن، وكتب ترامب على تويتر: "هذه هي العقوبات الأشد على الإطلاق، ستصل في نوفمبر إلى مستوى أعلى. كل من يتعامل مع إيران لن يتمكن من التعامل مع الولايات المتحدة. أطلب السلام العالمي، لا أقل من ذلك"!

وتعهد الرئيس الأمريكي بحرمان الشركات التي تتعامل مع إيران من التعامل التجاري مع الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز