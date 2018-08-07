بارزاني يرد على تقرير سعودي بامتلاكه 48 مليار دولار

نفى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، ما تناقلته وسائل إعلام حول امتلاكه ثروة مالية ضخمة.

وقال بارزاني، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر لحزبه:" قيل إن ثروتي تبلغ 48 مليار دولار، لكن للأسف هذا ليس صحيحا"، مشيرا إلى أنه "لو كان يملك هذا المبلغ، لتغيرت الكثير من الأمور".

وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية، في تقرير لها، أن "أجهزة رقابية دولية معنية برصد حركة الأموال وتنقلها، أكدت أن حجم أموال زعماء سياسيين ومسؤولين سابقين في العراق، بلغت أكثر من مائتي مليار دولار على شكل سيولة نقدية وعقارات واستثمارات في دول عربية وأجنبية".

وأشارت الصحيفة السعودية، في تقريرها، إلى أن "أموال رئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني بلغت 48 مليار دولار"، موضحة أن ثروته "عبارة عن سندات وعقارات ورهانات في شركات سويسرية وألمانية وإيطالية ومن عمليات بيع نفط الإقليم".

ونوهت الصحيفة، إلى أن "هناك شخصيات أخرى تضمنتها القائمة بلغت ثرواتها نحو 173 مليار دولار تتمثل في ممتلكات غير منقولة، على شكل شقق ومنازل وعملات ذهبية، في مقدمتهم نوري المالكي وابنه أحمد وعمار الحكيم وزعماء سنة".

المصدر: وكالات + "الوطن" السعودية