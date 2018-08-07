// 26.06.2018 по тикету 15478
بدعوة خاصة من الرئيس.. المشير خليفة حفتر يصل إلى النيجر (صور+ فيديو)
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وصل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر الثلاثاء على رأس وفد رفيع إلى العاصمة النيجيرية نيامي.
وحسب المكتب الإعلامي للقيادة العامة فإن الزيارة تمت بدعوة من رئيس جمهورية النيجر محمد يوسفو.
واستقبل يوسفو حفتر في القصر الجمهوري في نيامي، وفق ما أوردته صفحة القيادة العامة للجيش على "فيسبوك".
ومن المقرر أن يبحث حفتر مع رئيس النيجر العديد من الملفات والقضايا التي تهم البلدين والتعاون المشترك بينهما.
المصدر: وكالات
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