أردوغان يتصل بمادورو ويهنئه بالنجاة

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو في مكالمة هاتفية على سلامته عقب محاولة اغتياله الفاشلة أثناء الاحتفال بذكرى تأسيس الحرس الوطني في فنزويلا.

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وقالت مصادر رئاسية تركية: "خلال هذه المكالمة، وجّه الرئيس أردوغان للرئيس مادورو أطيب تمنياته في أعقاب اعتداء السبت".

وأضافت المصادر أن أردوغان "أعرب أيضا عن أحر تمنياته" بالشفاء "للجنود الذي أصيبوا" خلال الحادث.

وكانت الخارجية التركية الأحد قد أدانت محاولة الاغتيال الفاشلة، وقالت إنها تلقت نبأها بحزن، وأعربت عن ارتياحها لعدم إلحاق أي أذى بالرئيس مادورو، وتمنت الشفاء العاجل للعسكريين الـ7 الذين أصيبوا في التفجيرات.

وأكدت على وقوف تركيا إلى جانب الشعب الفنزويلي ورئيسه مادورو وأعضاء حكومته في هذه الفترة العصيبة، مشيرة إلى أن إحلال الأمن والاستقرار والرخاء في فنزويلا يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة للسلام الإقليمي والعالمي.

ونجا مادورو السبت من هجوم استهدفه بطائرات مسيّرة محملة بالمتفجرات أثناء عرض عسكري في العاصمة كاراكاس.

وتبنت مجموعة متمردة غير معروفة مؤلفة من مدنيين وعسكريين الهجوم في بيان يحمل توقيع "الحركة الوطنية للجنود المدنيين"، نشر على شبكات التواصل الاجتماعي.

المصدر: وكالات