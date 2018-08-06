لبنان يخصص مراكز لاستقبال اللاجئين السوريين الراغبين بالعودة

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني عن تخصيص مراكز في جميع الأراضي اللبنانية لاستقبال طلبات المهجرين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى بلادهم.

وذكر بيان صدر عن المديرية أنه "في إطار متابعة موضوع المهجرين السوريين" فتحت مراكز لاستقبال الطلبات، في كل من العاصمة بيروت وجبل لبنان وبرج حمود وبيت الدين والدامور وطرابلس والكورة وعكار العبدة وحلبا والبقيعة وصيدا والنبطية وشبعا وزحلة وجب جنين وبعلبك الهرمل وعرسال.

إقرأ المزيد

وأشارت إلى أن استقبال الطلبات سيبدأ من الاثنين حتى الجمعة أسبوعيا اعتبارا من الساعة 15:00 ولغاية الساعة 18:00.

وأوضحت أن الأبواب أمام الراغبين في العودة ستفتح في المراكز اعتبارا من الثلاثاء 7 أغسطس، مؤكدة أن تسوية أوضاع المغادرين ستكون مجانا فور مغادرتهم.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام