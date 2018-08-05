نبيل شعث: كل ما يطرحه ملادينوف جوهره عودة السلطة لغزة

اعتبر نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية، أن كل المشاريع التي يقودها المبعوث الأممي نيقولاي ملادينوف حول غزة، جوهرها "عودة السلطة إلى القطاع".

وأضاف شعث في حديث لوكالة "معا": "ملادينوف لا يتصرف سنتيمترا واحدا بعيدا عن السلطة وهو لا يعمل قطاعا خاصا، بل هو مبعوث من الأمم المتحدة وصلب ما يتحدث به هو عودة الشرعية إلى قطاع غزة".

وتابع: "يصاحب ذلك اتفاق بفتح المعابر مع مصر والتهدئة وتبادل الأسرى وإنشاء ميناء ومطار ومشاريع اقتصادية أساسها عودة السلطة لغزة وإتمام ملف الوحدة الوطنية".

وأكد أن جميع الأطراف موقفها واضح، وأن كل "شيء يمر من خلال السلطة على الرغم من أن موضوع الحصار جزء منه إسرائيلي وجزء مصري، والتهدئة وتبادل الأسرى، تلعب حماس فيه دورا أساسيا لكن موضوع الإنفاق والأسلحة والاقتصاد والميناء والمطار لا يتحقق إلا من خلال الشرعية والسلطة".

وبصدد ما يشاع عن "صفقة القرن"، قال: "أمريكا طرحت مشروعا أمريكيا إسرائيليا وكل تطلعاتهم فشلت والعرب لم يتخلوا عنا...لا يوجد صفقة قرن، ويحاولون إنهاء قضية اللاجئين، وهذا لن يمر".

وعن المصالحة الفلسطينية، أكد شعث على أن "الموضوع يسير بإيجابية بين فتح وحماس وهناك بعض التعليقات من قبل الرئاسة التي أبلغناها لمصر وعرضناها على حماس التي أرسلت فريقا من قيادتها للتباحث ليس فقط في موضوع وقف إطلاق النار، بل التشاور حول حزمة كاملة على أمل أن تساعد في إتمام المصالحة الوطنية".

المصدر: "معا"