الأردن.. تكريم مواطن رفض "الجلوة العشائرية"

أفادت صحيفة "الغد" الأردنية اليوم السبت، بأن المركز الوطني لحقوق الإنسان كرم أمس في محافظة الكرك جنوبي المملكة، محمد النوايسة والد الشاب المغدور صقر لرفضه تنفيذ الجلوة العشائرية.

ووفقا للصحيفة الأردنية، فقد رفض محمد النوايسة ترحيل أقارب قاتل نجله من ديارهم لعدة سنوات وفقا للعادات والأعراف العشائرية في الأردن وصفح عنهم عشائريا ولكنه لم يصفح عن الجاني وطلب محاكمته قضائيا فقط.

وقال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان موسى بريزات: "والد المجني عليه ارتفع على حزنه الكبير وقام بهذه المبادرة الكريمة وتنازل عن حقوقه العشائرية وترك الأمر للقضاء ليأخذ مجراه".

وطالب الحقوقي الأردني المؤسسات المعنية في المملكة بالتقاط هذه البادرة وتوظيفها إعلاميا واجتماعيا وحقوقيا، لافتا إلى أن النوايسة الأب قام بما عجز عن عمله المركز لمعالجة الكثير من الانتهاكات.

المصدر: "الغد" الأردنية