 
مباشر

سجن سعودية شتمت ابنة عمها على واتساب!

أخبار العالم العربي

سجن سعودية شتمت ابنة عمها على واتساب!
AFP ARUN SANKAR
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/klty

قضت المحكمة العامة في مدينة جدة بالسجن 10 أيام على سعودية، وذلك لشتمها ابنة عمها وتهديدها عبر تطبيق "واتساب" بسبب خلافات عائلية بينهما.

وذكرت وسائل إعلام سعودية محلية أن المحكمة أدانت المتهمة بعد إرسالها رسائل عديدة هاجمت فيها ابنة عمها وهددتها بعبارات مثل "سأنشر غسيلك" و"تعلمي الوفاء من الكلاب".

وأضافت أن المحكمة منحت طرفي الدعوى فرصا عدة للصلح، فتعذر ذلك، وتمسكت صاحبة الشكوى بحقها في معاقبة ابنة عمها، في حين ردت الأخيرة أنها تلقت رسائل بذيئة منها، معتبرة ما أرسلته ردّا عليها بسبب خلافات ومشكلات عائلية.

واطلعت المحكمة على نصوص الرسائل المتبادلة التي تضمنت كلمات بذيئة، وخلصت إلى إصدار عقوبة السجن 10 أيام للمرسلة بعد إدانتها بـ "السب والشتم"، مع أخذ التعهد الشديد عليهما بعدم تعرّض أيّ منهما للأخرى بالسوء قولا أو فعلا.

المصدر: عكاظ

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد الطيران الروسي بمعرض (آفيادارتز -2018)