سجن سعودية شتمت ابنة عمها على واتساب!

قضت المحكمة العامة في مدينة جدة بالسجن 10 أيام على سعودية، وذلك لشتمها ابنة عمها وتهديدها عبر تطبيق "واتساب" بسبب خلافات عائلية بينهما.

وذكرت وسائل إعلام سعودية محلية أن المحكمة أدانت المتهمة بعد إرسالها رسائل عديدة هاجمت فيها ابنة عمها وهددتها بعبارات مثل "سأنشر غسيلك" و"تعلمي الوفاء من الكلاب".

وأضافت أن المحكمة منحت طرفي الدعوى فرصا عدة للصلح، فتعذر ذلك، وتمسكت صاحبة الشكوى بحقها في معاقبة ابنة عمها، في حين ردت الأخيرة أنها تلقت رسائل بذيئة منها، معتبرة ما أرسلته ردّا عليها بسبب خلافات ومشكلات عائلية.

واطلعت المحكمة على نصوص الرسائل المتبادلة التي تضمنت كلمات بذيئة، وخلصت إلى إصدار عقوبة السجن 10 أيام للمرسلة بعد إدانتها بـ "السب والشتم"، مع أخذ التعهد الشديد عليهما بعدم تعرّض أيّ منهما للأخرى بالسوء قولا أو فعلا.

المصدر: عكاظ