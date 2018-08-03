قرقاش يتهم قطر بمنع مواطنيها من أداء الحج

اتهم وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور محمد قرقاش، قطر بمنع مواطنيها من أداء فريضة الحج، ووصف قرارها بـ"الشاذ، وبغياب واضح للرؤية وعدم الثقة بالقطريين".

وكتب قرقاش على تويتر:"مهما كانت المبررات (القرار) يعبر عن غياب واضح للرؤية الواعية التي تميّز بين ما هو سياسي آني وما هو أهم، ناهيك أن التسيّس والترويع ضد أداء مواطنيك للحج علامة عدم ثقة فيهم وفي أولوياتهم وخياراتهم".

قرار الحكومة القطرية بمنع مواطنيها من أداء فريضة الحج، ومهما كانت المبررات التي روجت لها، يعبر عن غياب واضح للرؤية الواعية التي تميّز بين ماهو سياسي آني وماهو أهم، ناهيك أن التسيّس والترويع ضد أداء مواطنيك للحج فعلامة عدم ثقة فيهم وفِي أولوياتهم وخياراتهم. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 3 августа 2018 г.

وأضاف الوزير الإماراتي على تويتر: "حين تنقضي أزمة قطر وتمضي السنوات سيبقى عالقا قرار الحكومة القطرية بمنع مواطنيها من أداء فريضة الحج، لأن مثل هذا القرار الخاطئ والشاذ، خارج عن الإجماع والدول التي لجأت إليه عبر السنوات لا تشرف في سياساتها وموقعها".

وحين تنقضي أزمة قطر وتمضي السنوات سيبقى عالقا قرار الحكومة القطرية بمنع مواطنيها من أداء فريضة الحج، لأن مثل هذا القرار الخاطئي والشاذ، خارج عن الإجماع و الدول التي لجأت إليه عبر السنوات لا تشرف في سياساتها وموقعها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 3, 2018

من جانبها نفت وزارة الأوقاف القطرية منع الحكومة القرية مواطنيها من أداء فريضة الحج وأكدت في بيان، أن "هذه الادعاءات تجافي الواقع ويبدو أنها استمرار لحملة استغلال فريضة الحج لأغراض سياسية".

المصدر: وكالات