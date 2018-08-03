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قرقاش يتهم قطر بمنع مواطنيها من أداء الحج

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قرقاش يتهم قطر بمنع مواطنيها من أداء الحج
Reuters
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش
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اتهم وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي  أنور محمد قرقاش، قطر بمنع مواطنيها من أداء فريضة الحج، ووصف قرارها بـ"الشاذ، وبغياب واضح للرؤية وعدم الثقة بالقطريين".

وكتب قرقاش على تويتر:"مهما كانت المبررات (القرار) يعبر عن غياب واضح للرؤية الواعية التي تميّز بين ما هو سياسي آني وما هو أهم، ناهيك أن التسيّس والترويع ضد أداء مواطنيك للحج علامة عدم ثقة فيهم وفي أولوياتهم وخياراتهم".

وأضاف الوزير الإماراتي على تويتر: "حين تنقضي أزمة قطر وتمضي السنوات سيبقى عالقا قرار الحكومة القطرية بمنع مواطنيها من أداء فريضة الحج، لأن مثل هذا القرار الخاطئ والشاذ، خارج عن الإجماع والدول التي لجأت إليه عبر السنوات لا تشرف في سياساتها وموقعها".

من جانبها نفت وزارة الأوقاف القطرية منع الحكومة القرية مواطنيها من أداء فريضة الحج وأكدت في بيان، أن "هذه الادعاءات تجافي الواقع ويبدو أنها استمرار لحملة استغلال فريضة الحج لأغراض سياسية".

المصدر: وكالات

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