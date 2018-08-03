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مصر.. إحباط محاولة تهريب تمثال الملك رمسيس الثاني

أخبار العالم العربي

مصر.. إحباط محاولة تهريب تمثال الملك رمسيس الثاني
Oleg Lastochkin
الملك رمسيس الثاني
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نجحت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار في مصر، في إحباط محاولة تهريب كبرى يقف وراءها أربعة أشخاص، وجد بحوزتهم 58 قطعة أثرية وتمثال من المرمر للملك رمسيس الثاني.

وأكدت التحريات أن مهندس بترول ضمن المعتقلين الأربعة الذين ضبط بحوزتهم قطع أثرية، عبارة عن 58 قطعة أثرية، من الجرانيت الوردي بارتفاع 120 سم، وتمثال من المرمر للملك رمسيس الثاني بالوضع الملكي منفصل الرأس.

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كما ضبطت مائدة عليها 10 أوان من الفيانس صغيرة الحجم، وتابوت من الخشب صغير الحجم بداخله مومياء لطفل صغير طوله 80 سم، و10 كاسات من الفيانس متوسطة الحجم، و5 كؤوس من الفيانس صغيرة الحجم، وشمعدان على هيئة معبد مكون من 14 قطعة من الألباستر، و4 رقائق تمثل الآلهة الخاصة بالمومياء، و3 خواتم من العاج، و3 تمائم مختلفة الأشكال والأحجام.

المصدر: اليوم السابع

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