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راعي الكنيسة الإنجيلية يحضر صلاة الجمعة في بورسعيد

أخبار العالم العربي

راعي الكنيسة الإنجيلية يحضر صلاة الجمعة في بورسعيد
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القس في الصلاة
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شارك راعي الكنيسة الإنجيلية المشيخية في مدينة بورسعيد القس حلمي القادس في افتتاح مسجد العباسي في المدينة واستمع لخطبة الجمعة هناك.

وقال القس القادس: "نشكر الله لأجل الدين الذي يستطيع أن يوحد الصفوف، فالدين الإسلامي دين وسطي، وقد استمعنا اليوم إلى خطبة جميلة من وزير الأوقاف، وأعطتنا فرصة حتى نعلم عن عباد الله".

وألقى الخطبة وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، تحت عنوان "جوهر الإسلام ورسالته السمحة".

المصدر: فيتو

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