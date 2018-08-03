الدفاع الروسية: دمشق مستعدة لتسهيل عودة اللاجئين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية استعداد الحكومة السورية لحل جميع المشاكل العالقة لتسهيل عودة اللاجئين إلى البلاد، مؤكدة افتتاح 10 مراكز جديدة لاستقبال اللاجئين العائدين.

وجاء هذا التصريح على لسان رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، خلال اجتماع لمركز تنسيق عودة اللاجئين السوريين في مقر وزارة الدفاع الروسية.

وأوضحت الدفاع الروسية أن 5 مراكز جديدة لاستقبال اللاجئين السوريين ستفتتح في لبنان، وواحد في الأردن والبقية في سوريا، مضيفة أن الأمم المتحدة تتوقع عودة أكثر من 890 ألف لاجئ إلى سوريا خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتشمل شروط وأسس عودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى بلادهم الطواعية وضمان الأمن للعائدين وتسهيل إيصال المساعدات إليهم ومنحهم العفو من أي ملاحقة من قبل السلطات السورية، بحسب ما أفاد مراسلنا في موسكو.

وأكدت الوزارة الروسية أن الجانب السوري سينتهي قريبا من تشكيل المقر التنسيقي لمساعدة عودة اللاجئين، ومن المقرر أن يعقد المركزان، في موسكو ودمشق، اجتماعات منظمة مشتركة عبر الأقمار الاصطناعية بدءا من الأسبوع المقبل.

المصدر: RT + تاس









