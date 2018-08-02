حضور مصري لافت في الألعاب العسكرية الدولية (صور)

نجح الفريق المصري المشارك في الألعاب العسكرية الدولية وخاصة في مسابقة "السماء الصافية" المتخصصة في الدفاع الجوي، في تحقيق مركز متقدم في المسابقة.

RT

وأكدت مصادر عسكرية لـRT من داخل المسابقة أن الفريق المصري احتل المركز الثاني، خلال يومي الافتتاح واليوم الأول، حيث جاء الترتيب كالتالي:" الصين، مصر، فنزويلا، أوزبكستان، بيلاروسيا، روسيا، باكستان".

RT

وأوضح المصدر أن القوات المصرية استخدمت منظومات تشبه منظومة "إيغلا – إس" الروسية الدفاعية المحمولة على الكتف، والتي تدربت عليها القوات المصرية ببراعة كبيرة قبل استخدمها كونها تتواجد بالفعل ضمن ترسانة قوات الدفاع الجوي المصرية.

وأشار المصدر إلى أن المسابقة تتألف من 3 جولات، ومن المقرر أن تنطلق الجولة الثالثة منها يوم السبت، موضحا أن الفريق المصري في الألعاب العسكرية الماضية احتل المركز الرابع.

RT

وتعد صواريخ "إيغلا - إس" من أقوى صواريخ الدفاع الجوي المحمولة كتفا التي يمكنها إسقاط جميع أنواع الطائرات التي تحلق على ارتفاعات تتراوح بين 10 أمتار و3.5 كم.

ويمكن لجندي واحد يمتلك هذه الصواريخ أن يتحول إلى منظومة دفاع جوي قادرة على إسقاط جميع الطائرات الحربية التي تحلق في مدى إطلاقها في وضح النهار أو حتى ليلا.

ويصل أقصى مدى لصواريخ "إيغلا — إس" إلى ستة آلاف مترا، وتنطلق بسرعة تصل إلى 400 مترا في الثانية.

ولا يزيد وزن الصاروخ بوسائل الإطلاق عن 19 كغم، ويمكن إعداده في وضع الإطلاق خلال 13 ثانية، ويعاد إعداده للإطلاق في خمس ثوان فقط.

المصدر: RT