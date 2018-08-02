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العراق.. اشتباكات مسلحة بين عشائر وفصائل مسلحة في قضاء الدجيل

أخبار العالم العربي

العراق.. اشتباكات مسلحة بين عشائر وفصائل مسلحة في قضاء الدجيل
Reuters Osamah Waheeb
عناصر من القوات العراقية- صورة من الأرشيف
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فرضت القوات الأمنية العراقية مساء الأربعاء حظرا للتجول في قضاء الدجيل التابع لمحافظة صلاح الدين إثر العثور على جثث لشيوخ بعض العشائر.

وذكر مصدر أمني في محافظة صلاح الدين لـRT أن "اشتباكات مسلحة اندلعت مساء الأربعاء بين عشائر في المحافظة ومجاميع مسلحة لم تعرف هويتها حتى اللحظة".

وأضاف: "على أساس هذه الأحداث فرضت السلطات في القضاء حظرا للتجوال، ووصلت قوات من الجيش العراقي ووزارة الداخلية لفرض الأمن هناك".

في حين أفاد مراسلنا في بغداد بأن الاشتباكات أسفرت عن مقتل أحد أبناء العشائر بعد إصابته خلال الاشتباكات.

المصدر: RT

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