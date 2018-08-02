قطر تلقّن العربية للجنود الأتراك

أعلنت وزارة الدفاع القطرية تخريج أول دفعة من أفراد القوات التركية الذين اجتازوا دورة تعليمية في اللغة العربية، من ضمن القوات التركية العاملة في الدوحة.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي لدى الوزارة القطرية، إن الدورة بدأت بتاريخ 23 يونيو الماضي، واستمرت حتى 31 من يوليو.

dailysabah

وأوضحت أنه بلغ عدد الملتحقين بالدورة 13 من أفراد القوات التركية.

وحضر حفل التخريج العميد سلطان محمد الشهواني، قائد مدرسة اللغات المتعددة التابعة لمعهد اللغات في القوات المسلحة القطرية.

وكانت تركيا قد نشرت قوات برية في ثكنة "طارق بن زياد" في قطر، بموجب اتفاقية وقعت بين الجانبين في 19 ديسمبر 2014.

المصدر: dailysabah