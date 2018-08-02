// 26.06.2018 по тикету 15478
قطر تلقّن العربية للجنود الأتراك
AFP Murat CETIN MUHURDAR / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVICE
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أعلنت وزارة الدفاع القطرية تخريج أول دفعة من أفراد القوات التركية الذين اجتازوا دورة تعليمية في اللغة العربية، من ضمن القوات التركية العاملة في الدوحة.
وقالت مديرية التوجيه المعنوي لدى الوزارة القطرية، إن الدورة بدأت بتاريخ 23 يونيو الماضي، واستمرت حتى 31 من يوليو.
dailysabah
وأوضحت أنه بلغ عدد الملتحقين بالدورة 13 من أفراد القوات التركية.
وحضر حفل التخريج العميد سلطان محمد الشهواني، قائد مدرسة اللغات المتعددة التابعة لمعهد اللغات في القوات المسلحة القطرية.
وكانت تركيا قد نشرت قوات برية في ثكنة "طارق بن زياد" في قطر، بموجب اتفاقية وقعت بين الجانبين في 19 ديسمبر 2014.
المصدر: dailysabah
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