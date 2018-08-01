إسرائيل توقف توريدات الوقود إلى غزة بسبب البالونات الحارقة

قررت إسرائيل إيقاف توريدات الوقود إلى قطاع غزة ردا على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وجاء في بيان صادر عن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أنه أمر بوقف توريدات الوقود إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم حتى إشعار آخر.

وقال البيان إن "هذا القرار اتخذ نظرا لاستمرار إرهاب البالونات الحارقة والتوترات على امتداد السياج الحدودي".

وتجدر الإشارة إلى أن الطائرات الورقية والبالونات الحارقة تسببت بإحراق مساحات كبيرة من الأراضي داخل إسرائيل، وقد فرضت السلطات الإسرائيلية قيودا على غزة ردا على إطلاقها.

وتستمر احتجاجات الفلسطينيين في إطار "مسيرة العودة" على الحدود بين غزة وإسرائيل منذ أواخر مارس الماضي. وقتل في المواجهات مع القوات الإسرائيلية 155 فلسطينيا .

المصدر: رويترز