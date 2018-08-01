 
مباشر

إسرائيل توقف توريدات الوقود إلى غزة بسبب البالونات الحارقة

أخبار العالم العربي

إسرائيل توقف توريدات الوقود إلى غزة بسبب البالونات الحارقة
Reuters Amir Cohen
حرائق على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/klfy

قررت إسرائيل إيقاف توريدات الوقود إلى قطاع غزة ردا على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وجاء في بيان صادر عن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أنه أمر بوقف توريدات الوقود إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم حتى إشعار آخر.

وقال البيان إن "هذا القرار اتخذ نظرا لاستمرار إرهاب البالونات الحارقة والتوترات على امتداد السياج الحدودي".

وتجدر الإشارة إلى أن الطائرات الورقية والبالونات الحارقة تسببت بإحراق مساحات كبيرة من الأراضي داخل إسرائيل، وقد فرضت السلطات الإسرائيلية قيودا على غزة ردا على إطلاقها.

وتستمر احتجاجات الفلسطينيين في إطار "مسيرة العودة" على الحدود بين غزة وإسرائيل منذ أواخر مارس الماضي. وقتل في المواجهات مع القوات الإسرائيلية 155 فلسطينيا .

المصدر: رويترز

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا