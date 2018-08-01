غارديان: الحملة انطلقت في مصر من أجل ولاية السيسي الثالثة

أفادت صحيفة "غارديان" البريطانية بأن عريضة بطلب السماح للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالبقاء في منصبه بعد انقضاء فترته الرئاسية الثانية تتداول بين المؤسسات الرسمية ومؤيدي السيسي.

وأكدت الصحيفة اليوم أنها حصلت على صورة للعريضة من مسؤول مصري بارز لم تسمِه، موضحة أن هذه الوثيقة التي أعدت في إطار حملة جديدة داعمة للرئيس تدعو إلى إدخال تعديل في المادة الـ140 من دستور البلاد بغية السماح للسيسي بالترشح لولاية ثالثة.

وذكرت الصحيفة أن الموقعين على العريضة يذكرون فيها أسماءهم ورقم بطاقاتهم .

وأشارت "غارديان" إلى أنه من غير الواضح الآن مدى انتشار العريضة وعدد الموقعين عليها، معتبرة إعداد هذه الوثيقة تكرارا للنموذج الذي يهدف إلى إظهار الدعم الشعبي لرئيس البلاد، وسبق أن لجأت إليه السلطات أثناء الانتخابات الماضية، حيث أطلق نائب برلماني قبل سبعة أشهر من موعد الانتخابات حملة "علشان تبنيها".

وبعد ستة أشهر، أعلنت الحملة عن جمع أكثر من 13 مليون توقيع دعما لترشح السيسي لولاية ثانية، لكن "غارديان" أشارت إلى ورود العديد من التقارير التي تتحدث عن الضغوط التي مورست على المواطنين من أجل إجبارهم على توقيع تلك العريضة.

كما سبقت ذلك حملة "التمرد" في عام 2013 من أجل عزل الرئيس السابق محمد مرسي عن الحكم، والتي حصلت على تواقيع نحو 22 مليون شخص.

وحقق السيسي فوزا ساحقا في انتخابات الرئاسة الأخيرة التي نظمت في مارس الماضي، حاصدا 97.8% من أصوات الناخبين، وذلك بعد منع 5 مرشحين معارضين من خوض السباق الانتخابي.

المصدر: غارديان