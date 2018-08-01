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تحقيق قاس مع لمى خاطر في معتقل "عسقلان" الإسرائيلي

أخبار العالم العربي

تحقيق قاس مع لمى خاطر في معتقل
http://felesteen.ps
الصحفية الفلسطينية لمى خاطر
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ذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان، الأربعاء، أن الصحفية الفلسطينية لمى خاطر (42 عاما) المعتقلة لدى إسرائيل تتعرض لتحقيق مكثف في معتقل "عسقلان".

وبحسب البيان، فإن خاطر طوال فترة التحقيق معها خلال اليومين الماضيين كانت مقيدة بكرسي، ويرافق ذلك صراخ وشتم بشكل متواصل ولم يسمحوا لها باستخدام دورة المياه سوى مرة واحدة وكذلك الطعام.

وكان الجيش الإسرائيلي اعتقل خاطر وهي أم لخمسة أبناء، في 24 يوليو بعد مداهمة منزلها في الخليل جنوب الضفة الغربية.

المصدر: نادي الأسير الفلسطيني

// 26.06.2018 по тикету 15478

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