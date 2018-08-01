 
مباشر

برا وبحرا وجوا.. روسيا تقيم 7 معابر جديدة لعودة اللاجئين إلى سوريا

أخبار العالم العربي

برا وبحرا وجوا.. روسيا تقيم 7 معابر جديدة لعودة اللاجئين إلى سوريا
Reuters Omar Sanadiki
لاجئون سوريون يعودون إلى بلادهم من لبنان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/klea

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن فتح 7 معابر جديدة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بينها بحري وجوي.

وقال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع عن روسيا الاتحادية، اللواء ميخائيل ميزينتسيف، في جلسة لمكتب التنسيق الخاص بملف إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، اليوم الأربعاء، إن تدفق اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم من المتوقع أن يرتفع في فترة قريبة.

إقرأ المزيد
مقر وزارة الدفاع الروسية روسيا: لدينا خطة واضحة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم

وأشار ميزينتسيف إلى أن هذا الأمر يتطلب توسيعا لشبكة المعابر والمكاتب التابعة لمركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين.

وذكر ميزينتسيف: "بالإضافة إلى معابر الدخول التي  بدأت عملها، تم فتح 3 نقاط جديدة، وهي معبر صالحية البري في محافظة دير الزور ومعبر بانياس البحري (في محافظة طرطوس) والمعبر في مطار دمشق الدولي".

وحسب معطيات قدمها رؤساء المكاتب التابعة لمركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين في النقاط الـ3 المذكورة، يستطيع معبر الصالحية استقبال 800 شخص في اليوم ، ومعبر بنياس يمكنه أن يستقبل 15 ألف شخص يوميا، فيما يمكن أن يستقبل المعبر في مطار دمشق الدولي 1050 شخصا.

وفي سياق متصل، أضاف ميزينتسيف أن 4 معابر دخول إضافية للاجئين أقيمت أيضا على الحدود السورية مع لبنان.

وشدد ميزينتسيف على أن المبادرات الروسية الخاصة بإنشاء مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين في دمشق وفتح مكاتب تابعة له في معابر الدخول لقيت دعما كاملا من قبل الرئيس السوري، بشار الأسد.

وقد فتح المركز في وقت سابق 4 معابر لدخول اللاجئين، وهي الزمراني وجديدة يبوس والدبوسية على الحدود مع لبنان ونصيب على الحدود مع الأردن.

ومنذ تأسيس المركز في دمشق يوم 18 يوليو وبدء فتح المعابر التابعة له عاد إلى سوريا، حسب وزارة الدفاع الروسية، التي تعمل على إعادة اللاجئين بالتعاون مع الخارجية الروسية والسلطات السورية، 4592 شخصا، و4174 منهم قدموا من لبنان و318 من الأردن.

المصدر: وكالات روسية

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

المنظومة الروسية S400 من الداخل