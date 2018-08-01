برا وبحرا وجوا.. روسيا تقيم 7 معابر جديدة لعودة اللاجئين إلى سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن فتح 7 معابر جديدة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بينها بحري وجوي.

وقال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع عن روسيا الاتحادية، اللواء ميخائيل ميزينتسيف، في جلسة لمكتب التنسيق الخاص بملف إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، اليوم الأربعاء، إن تدفق اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم من المتوقع أن يرتفع في فترة قريبة.

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وأشار ميزينتسيف إلى أن هذا الأمر يتطلب توسيعا لشبكة المعابر والمكاتب التابعة لمركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين.

وذكر ميزينتسيف: "بالإضافة إلى معابر الدخول التي بدأت عملها، تم فتح 3 نقاط جديدة، وهي معبر صالحية البري في محافظة دير الزور ومعبر بانياس البحري (في محافظة طرطوس) والمعبر في مطار دمشق الدولي".

وحسب معطيات قدمها رؤساء المكاتب التابعة لمركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين في النقاط الـ3 المذكورة، يستطيع معبر الصالحية استقبال 800 شخص في اليوم ، ومعبر بنياس يمكنه أن يستقبل 15 ألف شخص يوميا، فيما يمكن أن يستقبل المعبر في مطار دمشق الدولي 1050 شخصا.

وفي سياق متصل، أضاف ميزينتسيف أن 4 معابر دخول إضافية للاجئين أقيمت أيضا على الحدود السورية مع لبنان.

وشدد ميزينتسيف على أن المبادرات الروسية الخاصة بإنشاء مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين في دمشق وفتح مكاتب تابعة له في معابر الدخول لقيت دعما كاملا من قبل الرئيس السوري، بشار الأسد.

وقد فتح المركز في وقت سابق 4 معابر لدخول اللاجئين، وهي الزمراني وجديدة يبوس والدبوسية على الحدود مع لبنان ونصيب على الحدود مع الأردن.

ومنذ تأسيس المركز في دمشق يوم 18 يوليو وبدء فتح المعابر التابعة له عاد إلى سوريا، حسب وزارة الدفاع الروسية، التي تعمل على إعادة اللاجئين بالتعاون مع الخارجية الروسية والسلطات السورية، 4592 شخصا، و4174 منهم قدموا من لبنان و318 من الأردن.

المصدر: وكالات روسية