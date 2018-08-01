تدشين خط بحري مباشر بين قطر والمغرب قريبا

أعلن السفير المغربي لدى قطر نبيل زنيبر عن قرب تدشين خط ملاحي بحري مباشر بين موانئ الدولتين.

وأشار السفير، أثناء مراسم احتفالية نظمت في سفارة الرباط لدى الدوحة بمناسبة الذكرى الـ19 لتربع الملك المغربي محمد السادس على العرش، إلى أن هذا الاتفاق تم التوصل إليه بين الطرفين أثناء الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بين الدولتين والتي استضافتها في مارس الماضي مدينة الرباط.

وأعرب السفير عن أمله في أن يسهم تدشين خط بحري بين الموانئ المغربية وميناء حمد الدولي في تطوير العلاقات التجارية بين الدولتين.

وأكد زنيبر أن هذه الدورة للجنة العليا توجت بتوقيع 11 اتفاقية بين البلدين في مجالات الصناعة التقليدية والتربية والتعليم والشباب والإعلام والصناعة والزراعة والإسكان والطيران المدني والرقابة المالية، فضلا عن إنشاء لجنة وزارية تجارية مشتركة.

وشدد السفير المغربي على أن بلاده تعتز وتفتخر باستضافة قطر فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022، مؤكدا اقتناع الرباط بأن المونديال المقبل سيكون ناجحا ومبهرا.

المصدر: صحيفة الشرق القطرية