بغداد تستيقظ على وقع جريمة مروعة

استيقظت بغداد صباح اليوم الأربعاء، على وقع جريمة مروعة، ضحيتها عائلة مكونة من 6 أفراد بينهم 3 أطفال، قتلوا بعد اقتحام منزلهم من قبل مسلحين مجهولين.

ونقلت "السومرية نيوز" عن مصادر أمنية أن "مسلحين مجهولين اقتحموا، صباح اليوم، منزلا في منطقة الطالبية، (شرقي بغداد)، واحتجزوا أفراد المنزل داخل إحدى الغرف"، مضيفا أن "المسلحين أقدموا على قتل 3 أطفال والأب والأم ورجل كبير في السن ولاذوا بالفرار".

وباشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لمعرفة من يقف وراء هذه الجريمة.

المصدر: السومرية نيوز