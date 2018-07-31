الجيش الأردني يصدر بيانا بشأن المطربة الإماراتية أحلام

أصدرت القوات المسلحة الأردنية، الثلاثاء بيانا، لتوضيح مسألة نقل طائرة عسكرية للفنانة الإماراتية أحلام الشامسي.

وقالت القوات الأردنية في بيان إن رحلة هذه الطائرة مقررة مسبقا إلى جنوب المملكة وبالتحديد لإعادة وزير الداخلية ومدراء الأجهزة الأمنية من جولتهم الأمنية إلى حدود المدوره ومحافظة معان والعقبة كمحطة أخيرة بعد سلسلة لقاءات أمنية.

وأضاف "في الوقت الذي تصادف فيه طلب استئجار للطائرة لنقل الفنانة أحلام فقط برحلة الذهاب فقد تقرر الموافقة على نقلها في رحلة الذهاب ولم تنتظر الطائرة عودتها ضمن برنامج خاص بها".

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الجيش يصدر بيانا توضيحيا بشأن نقل الفنانة أحلام للبترا بطائرة عسكرية: لقد كانت رحلة هذه الطائرة مقررة مسبقاً إلى جنوب المملكة وبالتحديد لإعادة وزير الداخلية ومدراء الأجهزة الأمنية من جولتهم الأمنية إلى حدود المدوره ومحافظه معان والعقبه كمحطة أخيرة بعد سلسلة لقاءات أمنية pic.twitter.com/v8Cgv07cyG — خبرني Khaberni (@khaberni) 31 июля 2018 г.

وأشار الجيش في بيانه إلى أن هناك تعاونا مع مختلف المؤسسات الرسمية والخاصة لتلبية بعض طلباتهم في استئجار الطائرات العمودية لنقل الوفود الرسمية أو السياح أو عمليات التصوير الجوي المختلفة والتغطيات الإعلامية وهذا الأمر ليس بجديد لعدم وجود شركات طيران خاصة تقدم خدمة الطيران المستأجر.

وشددت القوات المسلحة على أنها ستتابع كل من يحاول أن يسيء إلى سمعتها ويتمادى في توجيه الاتهامات المغرضة والمسيئة لسمعة هذه المؤسسة الوطنية الرائدة من خلال الأخبار الملفقة والتي يروج لها عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي.

وأصدرت القوات الأردنية بيانا إثر حالة من الغضب سيطرت على عدد من الأردنيين مؤخرا، بعد انتشار صور للمطربة الإماراتية أحلام، وهي داخل طائرة عسكرية، في مدينة البتراء للترويج للسياحة في الأردن.

وطرح الغاضبون من الصور، تساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، حول الجهات التي تتحمل "تكلفة نقل" الفنانة الإماراتية، وكيفية السماح لمروحية عسكرية للقيام بذلك.

الطقاقه احلام تنتقل لزيارة البتراء بطائرة عسكرية؟!



معقول كان الطريق الصحراوي مسكر ..عشان هيك نقلوها بطياره..



يابختك يا احلام عنا المواطن بالجنوب او الشمال بكون مريض وطالع من حادث مابطلعوله طيارة..بموت قبل ماتوصل سيارة الاسعاف..



شكلها واسطتك كبيرة كثييييييير #محاربة_الفسادpic.twitter.com/MkItnNUoZ6 — شارلوك هولمز"الأردني" (@xw4xw) 29 июля 2018 г.

المصدر: صحيفة الغد الأردنية