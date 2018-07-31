الخطوط الملكية الأردنية تقلص خسائرها 52 %

قالت الخطوط الأردنية إنها قلصت صافي خسائرها في النصف الأول من العام بمقدار النصف، إلى 18 مليون دولار من خلال تخفيضات في الأسعار ساهمت في تحسين الإيرادات رغم ارتفاع فاتورة الوقود.

وقال ستيفان بتشلر الرئيس التنفيذي للشركة في بيان، إن الناقلة المملوكة للمملكة سجلت زيادة 6 في المئة في إجمالي أعداد الركاب في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما ساهم في زيادة الإيرادات 12 بالمئة إلى 317 مليون دينار.

وتعمل الناقلة الوطنية للأردن، التي تشغل حاليا طائرات من طرز متنوعة من بينها "إمبراير" و"إيرباص" و"بوينغ"، على خطة لتحديث أسطول طائراتها، في إطار تحول رئيسي للعودة إلى الربحية.

وقال خبراء في قطاع الطيران إن الشركة تسعى للتركيز على الشرق، بما في ذلك السوق العراقية المربحة، بينما تدفعها طاقة فائضة في الخليج ومنافسة من شركات للطيران المنخفض التكلفة إلى إعادة النظر في استراتيجيتها.

وقالت الملكية الأردنية إنها تتطلع إلى التوسع في أوروبا والولايات المتحدة من خلال رحلات مباشرة جديدة هذا الصيف إلى كوبنهاغن وستوكهولم وواشنطن.

وتضررت الناقلة جراء صراع أدى إلى إغلاق بعض وجهاتها الرئيسية السابقة في المنطقة، بما في ذلك دمشق وحلب في سوريا، والموصل في العراق، وطرابلس وبنغازي في ليبيا، وصنعاء وعدن في اليمن.

المصدر: رويترز