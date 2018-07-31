العراق يعفي الدبلوماسيين الأجانب من التأمينات المالية وتذكرة السفر

أصدرت الداخلية العراقية أمرا بإعفاء موظفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية ووكالات الأمم المتحدة العاملين في البلاد من التأمينات المالية وتذكرة السفر.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء سعد معن اليوم أن الأمر الصادر من الداخلية إلى مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة يطال هؤلاء الموظفين الدبلوماسيين كافة.

وأوضح اللواء معن أن هذا القرار جاء كون المذكورين غير مشمولين بأحكام قانون إقامة الأجانب والذي تنص إحدى مواده على أن أحكامه "لا تسري على رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وموظفيها الرسميين المعتمدين وغير المعتمدين ممن هم بمسؤوليتهم فعلا من أفراد عوائلهم، مع مراعاة مبدأ المقابلة بالمثل على أن يزود هؤلاء بهويات خاصة من وزارة الخارجية".

المصدر: السومرية نيوز