تجدد التظاهرات في البصرة أمام مقر حكومتها المحلية

تجددت اليوم الثلاثاء التظاهرات في محافظة البصرة، حيث نظم المئات من سكانها وقفة أمام مقر حكومتها المحلية، للمطالبة بتقديم الخدمات وتنفيذ مطالب المتظاهرين.

وردد المتظاهرون بحسب الفيديو الذي حصلت عليه RT هتافات "اصرخ خلي الكُل يلتم، لا حرية إلا بالدم"، ونددوا بـ"الفساد" و"سوء" تقديم الخدمات من قبل الحكومتين المحلية والاتحادية.

وقال أحمد الأسدي وهو أحد منسقي التظاهرات لـRT إن "هذه التظاهرة واحد من آليات الحراك الاحتجاجي الذي نعمل عليه، وهناك تظاهرات أخرى تجري في ذات الوقت بالمحافظة".

وأضاف أن "هناك اتفاقا بين شباب البصرة وتنسيقيات التظاهرات بعدم التراجع عن التظاهر والاعتصام دون تنفيذ حقيقي لمطالبنا".

يذكر أن شرارة التظاهرات في العراق بدأت من محافظة البصرة الجنوبية قبل أكثر من عشرين يوما، حيث قتل وأصيب واعتقل مئات المتظاهرين بعد صدامات مع القوات الأمنية العراقية.

المصدر: RT