مكتب المالكي لـRT: زيارته للكويت ستبحث ملفات عامة بين البلدين

أكد هشام الركابي مدير المكتب الإعلامي لنائب الرئيس العراقي، نوري المالكي، أن الأخير سيبحث قضايا عامة مع أمير الكويت والمسؤولين هناك تخص ما هو مشترك بين البلدين الجارين.

وقال الركابي لقناة "RT"، اليوم الاثنين، إن "الزيارة جاءت بدعوة من أمير الكويت صباح الأحمد لبحث القضايا المشتركة وتعزيز التعاون بينهما".

وبخصوص حمل المالكي أي ملف معه للكويت أضاف أن "الزيارة بروتوكولية تستغرق يوما واحدا، ولن يكون الحديث عن الأوضاع في العراق والكويت بعيداً عنها".

المصدر: RT