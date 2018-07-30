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مكتب المالكي لـRT: زيارته للكويت ستبحث ملفات عامة بين البلدين

أخبار العالم العربي

مكتب المالكي لـRT: زيارته للكويت ستبحث ملفات عامة بين البلدين
Reuters
نائب الرئيس العراقي نوري المالكي
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أكد هشام الركابي مدير المكتب الإعلامي لنائب الرئيس العراقي، نوري المالكي، أن الأخير سيبحث قضايا عامة مع أمير الكويت والمسؤولين هناك تخص ما هو مشترك بين البلدين الجارين.

وقال الركابي لقناة "RT"، اليوم الاثنين، إن "الزيارة جاءت بدعوة من أمير الكويت صباح الأحمد لبحث القضايا المشتركة وتعزيز التعاون بينهما".

وبخصوص حمل المالكي أي ملف معه للكويت أضاف أن "الزيارة بروتوكولية تستغرق يوما واحدا، ولن يكون الحديث عن الأوضاع في العراق والكويت بعيداً عنها".

المصدر: RT

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