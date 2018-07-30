الخارجية الإيرانية: الحديث عن "ناتو عربي" مجرد شعارات

اعتبرت الخارجية الإيرانية فكرة تشكيل "ناتو عربي" على غرار حلف شمال الأطلسي "مجرد شعارات"، مشيرة إلى استحالة تحقيق ذلك في الظروف الحالية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن "ما نراه لدى العلاقات بين الدول العربية والوضع القائم وعدم التماسك والاختلاف فيما بينها ، يدل على أن هذا الموضوع"ناتو عربي"مجرد شعار، لا غير".

وجاء ذلك تعليقا على تقارير إعلامية تحدثت عن مساعي الإدارة الأمريكية لتشكيل تحالف أمني وسياسي جديد مع دول عربية على غرار حلف الناتو، بهدف التصدي للنفوذ الإيراني في المنطقة.

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وردا على تصريحات وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، الذي ربط بين تهديدات إيران حول إغلاق مضيق هرمز ونشاط الحوثيين في البحر الأحمر وباب المندب، قال بهرام قاسمي إن "وزير خارجية الإمارات يطلق دائما تصريحات لا أساس لها من الصحة وأكبر من حجمه".

لا يمكن لنا في السياق الجيوسياسي إلا أن نفهم أن التهديدات الإيرانية بشأن مضيق هرمز مرتبطة بالإعتداءات الحوثية ضد الملاحة في البحر الأحمر، هي علاقة بين الموجّه والتابع.أدركنا طبيعة الخطر الحوثي وواجهناه. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 28 июля 2018 г.

وحمل قاسمي الإمارات والدول الأخرى في التحالف العربي بقيادة السعودية مسؤولية "الكارثة الإنسانية في اليمن". وقال إن "الإمارات ودولا أخرى تلعب دورا رئيسيا في الكارثة الإنسانية في اليمن، وإن العدوان الذي حدث على هذا البلد، والفشل الذريع الذي منيت به دول العدوان، أوصلها إلى طريق مسدود، وهي تحاول الآن إيجاد بلد كعدو وهمي لتكفر عن سيئاتها".

وأضاف أن "إيران صرحت مرارا وتكرارا بأن ليس لها أي دور في إرسال الأسلحة والقوات إلى اليمن... وأن الإمارات يجب أن تدرك وبسرعة سلوكها الخاطئ، والتخلي عن اتهام الآخرين".

المصدر: إرنا