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الخارجية المصرية تنفي لـRT إدلاء سفيرتها في قبرص بأي تصريحات تهديد لتركيا

أخبار العالم العربي

الخارجية المصرية تنفي لـRT إدلاء سفيرتها في قبرص بأي تصريحات تهديد لتركيا
Sputnik
الخارجية المصرية
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نفت وزارة الخارجية المصرية التصريحات المنسوبة للسفيرة المصرية في قبرص، مي طه محمد، والتي زعمت فيها إحدى القنوات التركية أن السفيرة هددت باستخدام القوة العسكرية ضد أنقرة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، في اتصال خاص مع "RT"، أن التصريحات التي نقلتها القناة التركية عن السفيرة حول استخدام مصر للقوة العسكرية ضد تركيا في البحر المتوسط في مسألة التنقيب عن الغاز غير صحيحة، مؤكدا بأن السفيرة لم تدل بمثل هذه التصريحات.

وكانت قناة NTV التركية قد زعمت السبت، أن السفيرة المصرية في قبرص، محمد، قالت إن بلادها لن تتهاون في استخدام القوة العسكرية ضد تركيا في مسألة التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط.

وادعت القناة التركية أن تصريحات السفيرة محمد جاءت خلال مشاركتها في مؤتمر "القبارصة بالخارج" في قبرص اليونانية.

المصدر: RT

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