شاهد.. وزير الدفاع المصري يلعب كرة قدم في سيناء

زار وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، قوات التأمين المتمركزة بشمال سيناء في مناطق مكافحة النشاط الإرهابي خلال مراحل العملية الشاملة "سيناء 2018".

وبدأت الزيارة بتفقد مطار العريش وقوات التأمين للوقوف على الاستعداد والكفاءة القتالية والاطمئنان على الحالة الإدارية والمعيشية للعناصر المشاركة في النقاط والارتكازات الأمنية.

كما شارك القائد العام للقوات المسلحة المصرية في تنفيذ بعض الأنشطة الرياضية والبدنية، وأشاد بالروح المعنوية والقتالية العالية التي يتمتع بها الجنود في شمال سيناء.

وتفقد القائد العام للقوات المسلحة مركز العمليات الدائم بقطاع تأمين شمال سيناء لمتابعة مراحل سير العمليات العسكرية التي تنفذها قوات مكافحة الإرهاب.

المصدر: وزارة الدفاع المصرية