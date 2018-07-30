الحكومة العراقية: لم يصلنا حتى الآن طلب إنشاء إقليم البصرة

قال سعد الحديثي المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، اليوم الأحد، إن طلب إنشاء إقليم البصرة لم يصل حتى الآن إلى مجلس الوزراء.

وأوضح الحديثي لـRT :"لا تعترض الحكومة العراقية على أي طلب أو مشروع لا يُخالف الدستور ويأتي بسياقات قانونية، وما يخص إقليم البصرة لم يصلها الطلب من الحكومة المحلية هُناك، أو من يُمثلها قانونياً".

وأضاف الحديثي "إذا ما وصل الطلب فإن مجلس الوزراء سيُناقشه بشكل طبيعي وسيخضع للتصويت".

وجمع أعضاء مجلس محافظة البصرة يوم أمس الأحد تواقيع قالوا إنها سُترفع مرفقة بطلب للحكومة الاتحادية في بغداد، لتحويل البصرة إلى إقليم.

ومع تصاعد الاحتجاجات في محافظات العراق الجنوبية منذ عشرين يوماً، تجددت المطالب بتحويل محافظة البصرة إلى إقليم، على غرار إقليم كردستان العراق بشمالي البلاد.

ومنذ سنوات يعمل بعض ممثلي محافظة البصرة في مجلس النواب العراقي على تحويل المحافظة إلى إقليم، لكنهم يصطدمون بالرفض من قبل أحزاب يمثل بعض أعضائها البصرة.