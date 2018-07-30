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إسرائيل تعتقل 4 صحفيين في حملة مداهمات في الضفة الغربية

أخبار العالم العربي

إسرائيل تعتقل 4 صحفيين في حملة مداهمات في الضفة الغربية
AFP MENAHEM KAHANA
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شنّ الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية استهدفت نحو 20 فلسطينيا، بينهم 4 صحفيين من قناة "القدس" الفلسطينية، زعم أنهم يحرضون على الإرهاب.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أصدره، اليوم الاثنين، أنه اعتقل الصحفيين الأربعة للاشتباه في قيامهم بالتحريض على أنشطة إرهابية.

ووفقا لبيان نادي الأسير الفلسطيني فإن الجيش الإسرائيلي شن حملة اعتقالات وتفتيش في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، وتركزت الاعتقالات في قلقيلية، ورام الله، وبيت لحم.

المصدر: RT + وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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