السيسي يعلن عن 10 قرارات اتخذها في ختام مؤتمر الشباب

أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أنه اتخذ 10 قرارات بناء على أعمال مؤتمر الشباب الوطني المنعقد بجامعة القاهرة.

وقال السيسي، في كلمة ختامية للمؤتمر ألقاها اليوم: "شباب أمتنا المفعـم بالأمل، لا أخفي عليكم سعادتي البالغة بحضوري بينكم في مؤتمرات الشباب التي أصبحت منصة فاعلة للتواصل المباشر بيني وبينكم وأحد آليات النقاش والتفاعل بين الدولة والمجتمع، ولاسيما الشباب. ويأتي حرصي على حضور كـل الجلسات والمداخلات في النقاشات من رؤيتي بأن الحوار والنقاش وتبادل الرؤى يساهم في إيجاد حلول مبتكرة للمشكلات ويخلق فيما بيننا مساحات مشتركة تعــزز من قــوة وتماسك الدولــة، كما إنني أتابع بفخر نضج وتطور أفكار الشباب المصري وأنحاز لها وأدعمها".

وأضاف السيسي أنه اتخذ، "بناء على ذلك ومن خلال متابعته لجلسات هذا المؤتمر"، 10 قرارات وهي:

1. إعلان عام 2019 عام التعليم،

2. إطلاق المشروع القومي.. لتطوير نظام التعليم المصري الجديد،

3. تخصيص 20 % من المنح الدراسية خارج وداخل مصر لكوادر التربية والتعليم لمدة 10 سنوات،

4. إنشاء هيئة اعتماد جودة البرامج للتعليم الفني والتقني وفقا للمعايير الدولية،

5. إنشاء مركز لتدريب وتأهيل المعلمين والمدققين للتعليم الفني الجديد طبقا للمعايير الدولية،

6. تكليف رئاسة الوزراء وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية بالدولة لربط الخطط والمشروعات البحثية بالجامعات المصرية باحتياجات الدولة والمجتمع وتكليف الجامعات المصرية بإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه الدولة كل في اختصاصه،

7. تكليف رئاسة الوزراء وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لإعداد خطة شاملة على مستوى الدولة لعودة الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية بالجامعات المصرية وتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لتحقيق ذلك،

8. التنسيق بين الوزارات المعنية وتحت إشراف السيد رئيس مجلس الوزراء لإتاحة الفرصة لطلاب المدارس لممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والفنية بمراكز الشباب وقصور الثقافة،

9. إنشاء حضانات للإبداع والابتكار تحت رعاية المجلس الأعلى للجامعات بحيث يتم من خلالها توفير أوجه الدعم اللازم للشباب المبدعين في كل المجالات.

10. تكليف مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع وزارة الدفاع بتبني مشروع الهوية لكل محافظة وتتم دراسته وتنفيذه من خلال خطة شاملة يتم عرضها خلال ثلاثة أشهـر.

المصدر: المصري اليوم