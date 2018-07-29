الخطوط الجزائرية: لا تربطنا أي علاقة مع الطيران الإسرائيلي

فندت الخطوط الجوية الجزائرية مزاعم موقع "أيرفارس فلاي" المتخصص في حجز الرحلات الجوية عبر العالم بخصوص مزاعمه حول ما سماه رحلات مبرمجة ما بين مطارات الجزائر ومطارات إسرائيل.

وأكدت أن الطيران المدني الجزائري لم يمنح أي رخصة بهذا الشأن لكون الجزائر لا تعترف بإسرائيل ولا تربطها بها أي علاقة دبلوماسية أو تجارية.

وقال الرئيس المدير العام للجوية الجزائرية بخوش علاش، في تصريح لصحيفة "الشروق"، السبت، إن التفصيل الذي جاء في موقع "airfaresflights" المتخصص في حجز الرحلات الجوية عبر العالم، والذي يدّعي إمكانية السفر بين مدينة تل أبيب وأحد المطارات الجزائرية وبالضبط "حاسي مسعود"، لا أساس له من الصحة.

وأضاف: "الخطوط الجوية الجزائرية ليس لها علاقة مع الخطوط الجوية الإسرائيلية، ومحال أن تكون، لأن الجزائر لا تعترف بإسرائيل كدولة ولا تربطها بها أي علاقة دبلوماسية أو اقتصادية أو تجارية".

من جهته، أكد ممثل مديرية الطيران المدني بوزارة النقل لـ"الشروق"، أن ما جاء في الموقع مجرد إشهار كاذب لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أن الطيران المدني الجزائري لم يمنح أي رخصة لاستغلال تل أبيب للإقليم الجوي الجزائري، لأن الجزائر كدولة لا تربطها أي علاقة مع إسرائيل دبلوماسيا أو اقتصاديا أو تجاريا أو أي نوع آخر من العلاقات.

ونشر موقع "airfaresflights" المتخصص في حجز الرحلات الجوية عبر العالم، مزاعم تشير إلى إمكانية السفر بين تل أبيب وأحد المطارات الجزائرية، حيث تطرق بالتفصيل في موقعه الخاص وتحت عنوان ترويجي: "رحلات السفر من الجزائر إلى تل أبيب بأسعار مغرية"، مضيفا برامج وتوقيت الرحلات المتجهة من تل أبيب إلى الجزائر، والتي تشمل الخطوط الجوية الجزائرية على غرار الجزائر العاصمة بجاية، تلمسان، بسكرة، حاسي مسعود، عنابة، بشار، باتنة، قسنطينة، وهران.

كما حدد الإعلان الترويجي المسافة التي تفصل بين الجزائر العاصمة وتل أبيب، التي تقدر بنحو 2940 كيلومتر أو 1827 ميل، وأنه بإمكان المسافرين الطيران من مطار حاسي مسعود بالجزائر، إلى تل أبيب بإسرائيل، أو من مطار "يافا سدي دوف" بتل أبيب باتجاه مطار "حاسي مسعود" بأفضل الأسعار في السوق.

المصدر: الشروق الجزائرية