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عهد التميمي: نجحت في مواصلة واستكمال دراستي داخل السجن رغم الضغوط الإسرائيلية

عباس يستقبل عهد التميمي

أخبار العالم العربي

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استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم في رام الله الفتاة عهد التميمي التي أمضت 8 أشهر في السجن الإسرائيلي.

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وشدد عباس أثناء اللقاء على أن التميمي تشكل نموذجا لنضال الفلسطينيين من أجل نيل الحرية والاستقلال وإقامة دولتهم المستقلة.

وتابع الرئيس أن نموذج المقاومة الشعبية السلمية الذي سطرته الفتاة تميمي وأهالي قريتها النبي صالح وجميع القرى والمدن الفلسطينية يثبت للعالم أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا على أرضه ومتمسكا بثوابته ومدافعا عنها مهما بلغ حجم التضحيات.

وأشار عباس إلى أن المقاومة السلمية هي سلاح الفلسطينيين الأمثل لـ"مواجهة غطرسة الاحتلال وإظهار همجيته أمام العالم أجمع".

من جانبها، أشادت التميمي بمساعي الرئيس ومتابعته الكاملة لأوضاعها، ودعمه لعائلتها و"صمودها أمام المحتل"، قائلة إن السلطات الإسرائيلية لا تعير أي اهتمام إلى القوانين والشرائع الدولية.

المصدر: وفا

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