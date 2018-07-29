الرئيس السيسي في غاية التأثر

بدا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية غاية في التأثر خلال اليوم الثاني للمؤتمر الوطني السادس للشباب بجامعة القاهرة، خلا عرض فيلم تسجيلي بعنوان "تطوير منظومة التأمين الصحي".

وخلال عرض الفيلم، قالت إحدى السيدات التي تعاني من فيروس "سي" خلال الفيلم عبارة: "لقيت استجابة عمري ما توقعتها واهتمام عمري ما شوفته، حاجة غريبة بتحصل في البلد وكنت خلاص بقول إن مفيش تغيير. لا أنا بقولكم لا في تغيير".

ورصدت عدسة كاميرات المؤتمر الوطني السادس للشباب، لحظة تأثر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بكلام تلك السيدة، التي أوضحت خلال كلماتها جهود في الدولة في علاج هذا الفيروس بمصر.