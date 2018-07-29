عهد التميمي: المقاومة مستمرة

بعد 8 أشهر قضتها عهد التميمي ووالدتها في سجن إسرائيلي، أكدت عهد، من أمام منزل "الشهيد عز الدين التميمي" في قرية النبي صالح فور الإفراج عنها، أن المقاومة ستبقى مستمرة.

وتوجهت عهد التميمي بالشكر إلى كل من وقف بجانبها وساندها في محنتها.

هذا وأعلنت التميمي عن عزمها عقد مؤتمر صحفي في الساعة الرابعة مساء اليوم الأحد.

وعانقت عهد التميمي ووالدتها، صباح اليوم الأحد، الحرية متوعدة بمواصلة النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقضت عهد ووالدتها أناريمان، 8 أشهر في السجن بتهمة مهاجمة جنود إسرائيليين وإعاقة عملهم.

المصدر: RT