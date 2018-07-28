المسلحون بريف القنيطرة يسلمون دفعة جديدة من الأسلحة للجيش السوري

سلمت المجموعات المسلحة المنتشرة في بلدة جباثا الخشب بريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا دفعات جديدة من سلاحها الثقيل والمتوسط للجيش السوري في إطار اتفاق المصالحة.

وذكرت وكالة "سانا" السورية الرسمية أن وحدة من الجيش تسلمت خلال الـ48 ساعة الماضية من المجموعات المسلحة في بلدة جباثا الخشب دبابة وراجمة صواريخ وعربتين مصفحتين و3 سيارات دفع رباعي مركب عليها رشاشات 14.5 مم وشيلكا ومدفع 122 مم وقذائف دبابة وهاون من عيارات مختلفة وصاروخية محلية الصنع ورشاشين عيار 14.5 مم وذخيرة متنوعة.

وتم في 19 من الشهر الجاري التوصل لاتفاق في القنيطرة بوساطة روسية ينص على خروج المسلحين الرافضين للتسوية إلى محافظة إدلب وتسوية أوضاع الراغبين في البقاء بمناطقهم وعودة الجيش السوري إلى النقاط التي كان فيها قبل العام 2011.

وقبل ذلك كانت بلدة جباثا الخشب وأحراجها بريف القنيطرة الشمالي تشكل وكرا رئيسا للتشكيلات المسلحة ولا سيما "جبهة النصرة"، التي تقول السلطات السورية إنها "تتلقى مختلف أنواع الأسلحة والأجهزة المتطورة من العدو الإسرائيلي".

وفي غضون ذلك، أفاد "المصدر السوري لحقوق الإنسان" بأن المسلحين في مناطق أوفانيا وطرنجة وجباثا الخشب في القطاع الشمالي من ريف القنيطرة سلموا قوات الحكومة حتى الآن دفعتين من الأسلحة الثقيلة.

ويشمل اتفاق القنيطرة تسليم الفصائل المحلية سلاحها الثقيل والمتوسط وعودة المؤسسات الحكومية للعمل في البلدات المحلية وتهجير من يرفض المصالحة نحو الشمال السوري، وإدلب ، وتسوية أوضاع من يقبل بالاتفاق من مدنيين ومسلحين وتجنيد جزء من السكان لمدة معينة.

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المصدر: سانا + المرصد السوري لحقوق الإنسان