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مصدر أردني: لم نتخذ قرارا بشأن المشاركة في حلف عربي أمريكي ضد إيران

أخبار العالم العربي

مصدر أردني: لم نتخذ قرارا بشأن المشاركة في حلف عربي أمريكي ضد إيران
الموقع الرسمي للحكومة الأردنية
مقر الحكومة الأردنية
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أصدرت الحكومة الأردنية تعليقا على الأنباء عن المساعي الأمريكية الرامية إلى تشكيل تحالف أمني وسياسي إقليمي لمواجهة "خطر إيران".

وأكد مصدر مسؤول في الحكومة الأردنية لموقع "خبرني" أن الولايات المتحدة عرضت على عدة دول في المنطقة، بما فيها المملكة الهاشمية، أفكارا يجري بحثها والحوار بشأنها حاليا.

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وأوضح المصدر أن تلك الأفكار تهدف إلى وضع آلية تنسيق مشتركة بين الولايات المتحدة وبعض دول المنطقة بهدف "مواجهة التحديات الأمنية والدفاعية والاقتصادية"، مشيرا إلى أن عمّان تدرس هذه المبادرة ولم تتخذ بعد قرارا بشأنها.

وكانت وكالة "رويترز" قد كشفت عن مبادرة أمريكية جديدة تهدف إلى التصدي لـ"خطر إيران" في المنطقة نقلا عن مسؤولين أمريكيين وعرب.

المصدر: خبرني

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