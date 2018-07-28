السيسي يرقي وزير الدفاع المصري

أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ترقية الفريق محمد زكي، وزير الدفاع، إلى رتبة الفريق أول، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الوطني السادس لمنتدى الشباب.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، في جامعة القاهرة، اليوم السبت، والتي تنتظم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتستمر لمدة يومين.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن عدد المشاركين في المؤتمر الوطني للشباب بلغ نحو 3000 مشارك، ومثل أغلب المشاركين في المؤتمر الشباب وأساتذة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى حضور شباب الأحزاب السياسية المختلفة، وحضر كذلك نخبة من رجال الدولة المصرية، والشخصيات العامة، والبرلمان.

المصدر: وسائل إعلام مصرية