السيسي يرقي وزير الدفاع المصري
أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ترقية الفريق محمد زكي، وزير الدفاع، إلى رتبة الفريق أول، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الوطني السادس لمنتدى الشباب.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، في جامعة القاهرة، اليوم السبت، والتي تنتظم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتستمر لمدة يومين.
#فيتو | #عاجل..#السيسي يعلن ترقية #وزير_الدفاع إلى رتبة فريق أول https://t.co/h6wA1jat5Opic.twitter.com/2KbKs8kI2Z— بوابة فيتو (@Vetogate) 28 июля 2018 г.
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن عدد المشاركين في المؤتمر الوطني للشباب بلغ نحو 3000 مشارك، ومثل أغلب المشاركين في المؤتمر الشباب وأساتذة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى حضور شباب الأحزاب السياسية المختلفة، وحضر كذلك نخبة من رجال الدولة المصرية، والشخصيات العامة، والبرلمان.
المصدر: وسائل إعلام مصرية