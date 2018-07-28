اتفاق بين "سوريا الديمقراطية" والحكومة على مفاوضات إنهاء الحرب

أكد "مجلس سوريا الديمقراطية" ذات الغالبية الكردية اليوم السبت التوصل إلى اتفاق مع حكومة دمشق على تشكيل لجان خاصة بتطوير الحوار وبحث إنهاء الحرب الدائرة في البلاد.

وذكر "المجلس" الذي عقد وفده اجتماعا مع ممثلي الحكومة في العاصمة دمشق يوم الخميس الماضي أن هدف اللقاء كان وضع الأسس التي تمهد لحوارات أوسع وأشمل بين الطرفين ولحل كافة المشاكل العالقة وتسوية الأزمة على مختلف الصعد.

وأشار بيان "المجلس"، وهو الجناح السياسي لتحالف"قوات سوريا الديمقراطية"، إلى أن الاجتماع أسفر عن اتخاذ قرارات بتشكيل لجان على مختلف المستويات، خاصة بتطوير الحوار والمفاوضات "وصولا إلى وضع نهاية للعنف والحرب التي أنهكت الشعب والمجتمع السوري، ورسم خارطة طريق تقود إلى سورية ديمقراطية لامركزية".

وأشار المجلس إلى أن هذه اللقاءات كانت قد سبقتها مشاورات تمهيدية في مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي بين اللجان الفرعية للطرفين والتي تناولت "القضايا الخدمية".

المصدر: موقع "مجلس سوريا الديمقراطية"