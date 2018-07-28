 
مباشر

مظاهرات سلمية في عدد من المدن الليبية للمطالبة بتحسين الخدمات المعيشية

أخبار العالم العربي

مظاهرات سلمية في عدد من المدن الليبية للمطالبة بتحسين الخدمات المعيشية
Reuters
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kkpy

أفاد مراسلنا بأن مظاهرات سلمية انطلقت في عدد من المدن الليبية اليوم للمطالبة بتحسين الخدمات المعيشية رفع المشاركون فيها شعارات مناهضة للمجلس الرئاسي.

كما طالب المتظاهرون في طرابلس بجيش وشرطة لإنقاذ البلاد من التشكيلات المسلحة والإرهاب، رافعين شعارات تدعو إلى محاسبة ما صوفوهم بـ"سراق المال العام".

وطالب المتظاهرون في طرابلس برحيل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، رافعين شعارات؛  "لا لحكومة الوصاية" و "نبو جيش ونبو شرطة.. ليبيا راهي في ورطة" و "لا كتائب لا سرايا.. نبو جيش وحيد الراية".

المصدر: RT + وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا