// 26.06.2018 по тикету 15478
مظاهرات سلمية في عدد من المدن الليبية للمطالبة بتحسين الخدمات المعيشية
Reuters
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أفاد مراسلنا بأن مظاهرات سلمية انطلقت في عدد من المدن الليبية اليوم للمطالبة بتحسين الخدمات المعيشية رفع المشاركون فيها شعارات مناهضة للمجلس الرئاسي.
صوت المواطنين في #طرابلس : نبو #جيش ونبو شرطة . pic.twitter.com/CYGx80wOnK— قناة ليبيا الحدث (@libyaalhadathtv) 27 июля 2018 г.
كما طالب المتظاهرون في طرابلس بجيش وشرطة لإنقاذ البلاد من التشكيلات المسلحة والإرهاب، رافعين شعارات تدعو إلى محاسبة ما صوفوهم بـ"سراق المال العام".
وطالب المتظاهرون في طرابلس برحيل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، رافعين شعارات؛ "لا لحكومة الوصاية" و "نبو جيش ونبو شرطة.. ليبيا راهي في ورطة" و "لا كتائب لا سرايا.. نبو جيش وحيد الراية".
المصدر: RT + وكالات
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