بوغدانوف يبحث مع حداد التسوية في سوريا في ضوء التحضير للقاء سوتشي

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مع السفير السوري لدى موسكو، رياض حداد، جوانب التسوية السورية في ضوء التحضيرات الجارية للقاء دولي في سوتشي ضمن "صيغة أستانا".

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، اليوم الجمعة، إن الطرفين تبادلا الآراء "حول جملة من القضايا المتعلقة بالتسوية السورية في ضوء التحضيرات إلى اللقاء الدولي العاشر حول سوريا ضمن صيغة أستانا، والتي ستعقد في مدينة سوتشي في 30-31 يوليو".

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ويتوقع أن يشارك في محادثات سوتشي ممثلو الدول الثلاث الضامنة للهدنة في سوريا (روسيا، إيران، تركيا)، والمبعوث الأممي الخاص إلى الشأن السوري، ستيفان دي ميستورا.

ومن المخطط أن يجري على هامش اللقاء اجتماع دوري لفريق العمل المعني بتبادل الأسرى والبحث عن المفقودين.

المصدر: نوفوستي