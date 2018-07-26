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وفد من "مجلس سوريا الديمقراطية" يجري في دمشق محادثات مع الحكومة

أخبار العالم العربي

وفد من
pydrojava.net
رئيسة "مجلس سوريا الديمقراطية"، إلهام أحمد
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أفاد مراسل "RT" في سوريا بأن وفدا من "مجلس سوريا الديمقراطية"، الجناح السياسي لتنظيم "قوات سوريا الديمقراطية"، وصل مساء اليوم الخميس إلى دمشق لإجراء محادثات مع الحكومة السورية.

وأشار المراسل إلى أن الوفد تقوده رئيسة "مجلس سوريا الديمقراطية"، إلهام أحمد، كما يضم رئيس "حزب سوريا المستقبل"، إبراهيم القفطان، بالإضافة إلى 3 مسؤولين آخرين.

وفي تصريح خاص لـ"RT"، قالت أحمد إن الوفد وصل إلى دمشق "لبحث الأمور السياسية والعسكرية" مع السلطات السورية.

المصدر: RT

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